На пожаре в Ставрополе погибли два человека

СЕГОДНЯ 08:30 2019-01-31T08:30:43+03:00

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Рано утром 31 января в садовом товариществе «Автомобилист» в Ставрополе произошёл пожар в частном доме.

Как сообщает краевое управление МЧС, во время произошедшего пожара погибли два человека. Помочь им срочно приехавшие по вызову медики не успели. Площадь возгорания составила примерно около 30 квадратных метров. На данный момент пожар потушен.

От МЧС привлекалось 14 человек и 5 единиц специальной техники. Обстоятельства происшествия, а также причина пожара, устанавливаются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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ИСТОЧНИК KP.RU