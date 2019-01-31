На Ставрополье пьяная женщина-водитель обвинила сотрудников ГИБДД в своем похищении
В Шпаковском районе Cтаврополья привлечена к ответственности пьяная жещина-водитель.
Накануне в Шпаковском районе наряд ДПС при патрулировании территории заметил автомобиль, который ездил по обочине, попеременно выезжая на середину проезжей части.
По мегафону автоинспекторы потребовали остановиться, но шофер только прибавил скорость и через несколько минут, не останавливаясь, заехал в гараж, врезавшись в кирпичную стену.
Когда дорожные полицейские подошли к автомобилю, они увидели на водительском сиденье с очевидными признаками опьянения. Женщина начала громко скандалить и заявила, что автоинспекторы ее не останавливали, а в данный момент пытаются выкрасть из ее же дома.
Успокоить женщину смог только прибежавший на крики супруг. 36-летняя местная жительница прошла медицинское освидетельствование, результат которого удивил даже врачей: она была в сильнейшем алкогольном опьянении.
По данному факту составлен протокол. Женщине может грозить лишение прав сроком от полутора до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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