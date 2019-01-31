2019-01-31T15:06:46+03:00
Происшествия

Новые эпизоды преступной деятельности могут появиться в деле Арашуковых

Расследование их мошеннических схем богатейшего клана КЧР продолжается
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Изменить размер текста:

Следователи уверены, что в деле клана Арашуковых могут появиться новые эпизоды преступной деятельности, а также фигуранты дела о многомиллиардном мошенничестве с природным газом. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах, сейчас устанавливаются все обстоятельства схем по хищениям и организации преступного сообщества, проверяются связи Рауфа и Рауля Арашуковых с региональными чиновниками, что поможет выявить их соучастников.

Поможет ли дело Арашуковых победить коррупцию и преступность на Северном Кавказе

00:00
00:00

Рауф Арашуков уже заключен под стражу на два месяца. Он подозревается в убийстве, участие в ОПГ и хищении газа. Его отец Рауль Арашуков проходит по статьям создание ОПГ и многомиллионные хищения. 31 января следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.

30 января в доме Арашуковых прошли обыски. Силовики нашли слитки золота, килограммы денег и оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе осудили пенсионера ФСБ за мошенничество
На Ставрополье ударят морозы до -24 градусов
Рауля Арашукова доставили на допрос в Москву
В Дагестане при проверке газовой сферы нашли нарушений на восемь уголовных дел
Ставропольцам предлагают сэкономить на ипотеке
Ставрополец убил знакомого за фразу "Не служил - не мужик"
На Ставрополье пьяная женщина-водитель обвинила сотрудников ГИБДД в своем похищении
На пожаре в Ставрополе погибли два человека
Задержан начальник штаба МВД Ингушетии
Суд арестовал подозреваемого в заказных убийствах сенатора Арашукова
Рауф Арашуков опроверг все обвинения
На главу села в Дагестане завели десять уголовных дел
В Карачаево-Черкесии открыли новую детскую больницу и онкодиспансер
Задержанный сенатор Совета Федерации признался, что не понимает русский язык
По делу Арашукова передали два тома на 500 страниц
В Чечне с должников по свету взыскали больше 140 млн рублей
Появилось видео задержания "газового короля" Рауля Арашукова
В "заминированных" зданиях Ставрополя ничего не нашли
В Ессентуках появится дополнительно 167 мест в детсадах