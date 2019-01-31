Новые эпизоды преступной деятельности могут появиться в деле Арашуковых

СЕГОДНЯ 10:53 2019-01-31T15:06:46+03:00

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Следователи уверены, что в деле клана Арашуковых могут появиться новые эпизоды преступной деятельности, а также фигуранты дела о многомиллиардном мошенничестве с природным газом. Как сообщил "Комсомольской правде на Северном Кавказе" источник в правоохранительных органах, сейчас устанавливаются все обстоятельства схем по хищениям и организации преступного сообщества, проверяются связи Рауфа и Рауля Арашуковых с региональными чиновниками, что поможет выявить их соучастников.

Поможет ли дело Арашуковых победить коррупцию и преступность на Северном Кавказе 00:00 00:00

Рауф Арашуков уже заключен под стражу на два месяца. Он подозревается в убийстве, участие в ОПГ и хищении газа. Его отец Рауль Арашуков проходит по статьям создание ОПГ и многомиллионные хищения. 31 января следователи будут ходатайствовать о заключении его под стражу.

30 января в доме Арашуковых прошли обыски. Силовики нашли слитки золота, килограммы денег и оружие.

ИСТОЧНИК KP.RU