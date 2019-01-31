2019-01-31T11:19:55+03:00
Происшествия

Ставрополец убил знакомого за фразу "Не служил - не мужик"

Мужчину будут также судить и за кражи
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье будут судить 33-летнего жителя села Солдато-Александровского Советского городского округа, который обвиняется в убийстве и кражах. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, вечером 25 октября прошлого года двое мужчин поссорились на тему службы в армии. 49-летний знакомый издевался над обвиняемым, который "плац не топтал, портянки не мотал и жизни не знает".

Мужчина не выдержал оскорблений и избил бывшего военного руками и ногами, а потом схватил табурет и нанес им пять ударов по голове потерпевшего. От полученных ран ставрополец скончался.

Также следователи выяснили, что 12 апреля того же года обвиняемый украл телефон у знакомой, а в августе вытащил женской сумки, оставленной без присмотра, мобильник, кольцо, часы и деньги

ИСТОЧНИК KP.RU

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