Ставропольцам предлагают сэкономить на ипотеке

СЕГОДНЯ 12:26 2019-01-31T12:26:40+03:00

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Клиенты с одобренной ипотекой в Сбербанке смогут получить скидку в размере 0,3% к ставке при покупке квартир на вторичном рынке, объявления о продаже которых размещены на портале «Домклик».

Это условие будет действовать на протяжении всего 2019 года. Таким образом, клиенты могут рассчитывать на ставку по ипотеке от 10,7%, а молодые семьи - от 10,2% годовых при условии оформления страхования жизни.

На витрине «Домклик» уже размещено более 13 300 объявлений о продаже объектов недвижимости по Ставропольскому краю, из которых по 8500 предлагается скидка 0,3 п. п. к процентной ставке. Кроме того, подбирая квартиру, отмеченную на «Домклик» специальным значком, клиент не несет расходы на изготовление отчета об оценке, что позволит сэкономить до 4000 - 5000 рублей.

- Ипотечный портал Сбербанка «Домклик» предлагает клиентам весь комплекс услуг, необходимых для оформления ипотеки. Это подача ипотечной заявки, подбор объекта недвижимости и его оценка, проведение правовой экспертизы и оформление страхования приобретаемого жилья, а также проведение электронной регистрации права собственности по ипотечным сделкам Сбербанка без посещения МФЦ, - говорит управляющий Ставропольским отделением ПАО Сбербанк Алексей Чванов. - Это позволяет до минимума сократить количество визитов в банк - все вопросы решаются удаленно, что делает покупку жилья в ипотеку быстрой и удобной.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU