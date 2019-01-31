2019-01-31T13:43:22+03:00
Происшествия

В Дагестане при проверке газовой сферы нашли нарушений на восемь уголовных дел

Массовые обыски ведут прокуратура и ФСБ
Михаил ЮЖНЫЙ
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Массовые обыски прошли в газовой сфере Дагестана и затронули примерно тысячу больших и и малых предприятий. Об этом заявил прокурор республики Денис Попов.

По его данным, прокуратура региона выявила многочисленные факты необоснованного начисления жителям долгов за газ. При этом самый крупный долг (свыше 422 миллионов рублей) был обнаружен правоохранителями в Карабудахкентском районе Дагестана.

После этого прокуратурой, сотрудникам МВД и ФСБ была проведена проверка в Каякентском районе. Она наглядно показала, сколько реально потребляют газа местные теплицы и как это не соотвествует оплате за газ. По итогам данной проверки в Дагестане правоохранители возбудили уголовное дело.

Сейчас силовиками выявлены различные преступные схемы махинаций, массовых хищений газа и денег, оплаченных дагестанскими абонентами за потребленное голубое топливо.

По материалам прокурорских проверок следователями всего возбуждено восемь уголовных дел. Продолжаются проверки исполнения российского закона при перевозке и обороту газа по всей республике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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