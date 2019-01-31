Рауля Арашукова доставили на допрос в Москву

СЕГОДНЯ 13:49 2019-01-31T15:06:04+03:00

Также будет решаться вопрос об его аресте

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Правоохранители доставили на допрос в Следственный комитет России (СКР) советника генеральнного директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Задержан он был в Санкт-Петербурге.

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- Рауль Арашуков привезен в Москву на допрос. Уже скоро ему будет официально предъявлено обвинение, после этого следователь направит в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении Рауля Арашукова под арест, - уточнили в правоохранительных органах. - Уверены, оно будет принято.

Напомним, 30 января этого сотрудниками Следственного комитета России и ФСБ были неожиданно для общественности задержаны сенатор от Карачево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков.

Арашукова-старшего обвиняют в организации преступной группировки, укравшей у «Газпрома» газ на 31,7 млрд руб. По версии следствия, Арашуков-младший в том же ОПГ устраивал убийства людей, препятствовавших семейному клану незаконно наживаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU