2019-01-31T15:06:04+03:00
Происшествия

Рауля Арашукова доставили на допрос в Москву

Также будет решаться вопрос об его аресте
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Правоохранители доставили на допрос в Следственный комитет России (СКР) советника генеральнного директора компании «Газпром межрегионгаз» Рауля Арашукова. Задержан он был в Санкт-Петербурге.

Поможет ли дело Арашуковых победить коррупцию и преступность на Северном Кавказе

00:00
00:00

- Рауль Арашуков привезен в Москву на допрос. Уже скоро ему будет официально предъявлено обвинение, после этого следователь направит в Басманный суд Москвы ходатайство о заключении Рауля Арашукова под арест, - уточнили в правоохранительных органах. - Уверены, оно будет принято.

Напомним, 30 января этого сотрудниками Следственного комитета России и ФСБ были неожиданно для общественности задержаны сенатор от Карачево-Черкесии Рауф Арашуков и его отец Рауль Арашуков.

Арашукова-старшего обвиняют в организации преступной группировки, укравшей у «Газпрома» газ на 31,7 млрд руб. По версии следствия, Арашуков-младший в том же ОПГ устраивал убийства людей, препятствовавших семейному клану незаконно наживаться.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Появилось видео задержания «газового короля» Рауля Арашукова

Силовики пришли к отцу сенатора на работу в «Газпром» (видео, подробности).

Отца сенатора Арашукова задержали по подозрению в хищении газа на сумму более 30 млрд рублей

Силовики пришли за бизнесменом на заседание «Газпрома» (подробности).

Задержанный сенатор Совета Федерации признался, что не понимает русский язык

Во время допроса задержанный Рауф Арашуков попросил переводчика (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Карачаево-Черкесия»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ставрополе осудили пенсионера ФСБ за мошенничество
На Ставрополье ударят морозы до -24 градусов
В Дагестане при проверке газовой сферы нашли нарушений на восемь уголовных дел
Ставропольцам предлагают сэкономить на ипотеке
Ставрополец убил знакомого за фразу "Не служил - не мужик"
Новые эпизоды преступной деятельности могут появиться в деле Арашуковых
На Ставрополье пьяная женщина-водитель обвинила сотрудников ГИБДД в своем похищении
На пожаре в Ставрополе погибли два человека
Задержан начальник штаба МВД Ингушетии
Суд арестовал подозреваемого в заказных убийствах сенатора Арашукова
Рауф Арашуков опроверг все обвинения
На главу села в Дагестане завели десять уголовных дел
В Карачаево-Черкесии открыли новую детскую больницу и онкодиспансер
Задержанный сенатор Совета Федерации признался, что не понимает русский язык
По делу Арашукова передали два тома на 500 страниц
В Чечне с должников по свету взыскали больше 140 млн рублей
Появилось видео задержания "газового короля" Рауля Арашукова
В "заминированных" зданиях Ставрополя ничего не нашли
В Ессентуках появится дополнительно 167 мест в детсадах