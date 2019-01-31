2019-01-31T14:43:10+03:00
Общество

На Ставрополье ударят морозы до -24 градусов

Резкое похолодание ожидается в первой половине февраля
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье похолодаетНа Ставрополье похолодаетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ставропольцев в первой половине февраля ждет резкое похолодание. По информации синоптиков, в ближайшие дни в краевом центре установится теплая погода. Воздух будет прогреваться до отметки в десять-тринадцать градусов выше нуля. Даже в некоторые ночи температура не опуститься на минусовые отметки.

Но 9 февраля все изменится. С каждым днем будет все холоднее. Самые сильные морозы наступят 10 февраля. Днем столбики термометров опустятся до отметки в 15 градусов ниже нуля, а ночью и вовсе серьезно приморозит - до 24 градусов.

По информации Гидрометцентра, такие морозы продержатся в Ставрополе больше недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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