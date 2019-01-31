2019-01-31T14:44:43+03:00
Происшествия

В Ставрополе осудили пенсионера ФСБ за мошенничество

Местному жителю он предложил устроиться на службу в спецподразделение за деньги
Евгения СОКОРЕВА
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Пенсионера пограничных органов ФСБ России осудили в Промышленном суде Ставрополя за аферу с оформлением мужчины в спецподразделение. У местного жителя Евгений Кочетков запросил 350 тысяч рублей, пообещав беспроблемное "вхождение" в одно из дислоцированных на Ставрополье подразделений ФСБ.

Преступление раскрыли и задокументировали сотрудники УФСБ России по СК.

Под суд пенсионер спецслужбы пошел по статье "мошенничество".

- 30 января 2019 года Промышленным районным судом города Ставрополя Кочетков Е.И. признан виновным в совершении указанного преступления и приговорен к 1 году 6 месяцам условно с испытательным сроком 2 года и штрафу в размере 50 тысяч рублей в доход государства, - сказали в региональных правоохранительных органах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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