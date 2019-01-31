Дагестанец спас дальнобойщика из горящей машины и попал на видео

СЕГОДНЯ 17:21 2019-01-31T17:29:35+03:00

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Водитель из Дагестана водитель спас дальнобойщика из горящей фуры. Видео с кадрами спасения облетело интернет.

Оказалось, что ЧП случилось ещё 14 января на трассе «Дон». Герой видео ехал в сторону Москвы, когда увидел горящее авто. Он заметил, что в машине остался человек. Тогда дагестанец дал по тормозам и побежал спасать бедолагу.

Оказалось, что водитель большегруза уже был без чувств. Спаситель вытащил его из кабины и оттащил подальше, в свою машину. Сам он успел получить ожоги лица и рук. Чуть позже он опубликовал снимок, на котором видно ожоги и сообщил, что спасённый получил глубокие ожоги, но выжил благодаря помощи врачей.

Дагестанец вытащил дальнобойщика из горящей фуры.

ИСТОЧНИК KP.RU