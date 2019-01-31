В Домбае из-под снежной лавины спасли молодую туристку

СЕГОДНЯ 18:33 2019-01-31T18:35:35+03:00

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В горах Домбая туристка сама вызвала по неосторожности сход небольшой лавины и попала под нее. Но бдительные спасатели вызволили горнолыжницу из снежного плена.

- Спасатели Карачаево-Черкесской аварийно-спасательной службы оказали помощь туристке, при катании сошедшей с оборудованной трассы на склонах горы Мусса-Ачитара и спровоцировавшей сход снежной лавины, - сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в управлении по КЧР.

Спасатели немедленно отреагировали на вызов и помогли молодой туристке выбраться из-под толстого снежного покрова. К счастью, девушка не пострадала, травм не получила, медицинская помощь ей не потребовалась.

ИСТОЧНИК KP.RU