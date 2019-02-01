Дагестанского бизнесмена осудили за кредит в 64 млн рублей
Суд Махачкалы на днях рассмотрел дело нечестного предпринимателя и вынес по нему обвинительное решение. За мошенничество в сфере кредитование, дагестанского бизнесмена осудили на 3,5 лет.
- Как установлено следствием, в 2012-2013 годах предприниматель, представив в банк ложные сведения о наличии залогового имущества добился кредитов на 64 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Республике Дагестан.
После того, как банк выдал ему нужные миллионы, мужчина решил не выплачивать кредит и долго время скрывался от финансового заведения. Он был найдет полицией. Ближайшие три года и шесть месяцев, по решению суда, преступник проведет за решеткой в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU
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