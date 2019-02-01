В Кизляре загорелся крупный торговый центр

СЕГОДНЯ 09:06 2019-02-01T09:17:34+03:00

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Трехэтажный торговый комплекс загорелся утром 1 февраля в центре дагестанского Кизляра. Об этом сообщила представитель городской администрации.

- Примерно в 7.30 утра произошло возгорание в торговом центре "Планета люкс", который находится в центре города в районе кизлярской автостанции. Пламенем охвачено практически все здание, - уточнили в ведомстве.

По их словам, на месте происшествия сейчас работают срочно прибывшие по вызову очевидцев пожарные бригады, которые активно пытаются локализовать и потушить сильный огонь.

Людей внутри здания, по предварительным данным, рано утром не было. Идет выяснение причин возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.stav.kp.ru/video/embed/689415" frameborder="0"></iframe> Видео пожара в торговом центре «Планета люкс», город Кизляр.

ИСТОЧНИК KP.RU