В Кизляре загорелся крупный торговый центр
Трехэтажный торговый комплекс загорелся утром 1 февраля в центре дагестанского Кизляра. Об этом сообщила представитель городской администрации.
- Примерно в 7.30 утра произошло возгорание в торговом центре "Планета люкс", который находится в центре города в районе кизлярской автостанции. Пламенем охвачено практически все здание, - уточнили в ведомстве.
По их словам, на месте происшествия сейчас работают срочно прибывшие по вызову очевидцев пожарные бригады, которые активно пытаются локализовать и потушить сильный огонь.
Людей внутри здания, по предварительным данным, рано утром не было. Идет выяснение причин возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Видео пожара в торговом центре «Планета люкс», город Кизляр.
ИСТОЧНИК KP.RU
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