Продукция «Третьего Рима» и «Строительного комбината» вошла в сотню лучших товаров России

СЕГОДНЯ 10:36 2019-02-01T10:38:28+03:00

ООО «Третий Рим» и «Строительный комбинат» - в ТОП-100 лучших товаров России

В Ставрополе прошла торжественная церемония награждения призеров регионального конкурса по выпуску высококачественной продукции

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В числе товаропроизводителей, продукция которых попала в ТОП-100 лучших товаров России, - ООО «Третий Рим» и «Строительный комбинат», являющийся подрядной организацией, входящей в состав Строительной группы.

Обе компании получили дипломы победителей, знаки «Отличник качества» и подписали Декларацию качества. В рамках мероприятия приняли участие 52 предприятия Ставропольского края, развивающие малый, средний и крупный бизнес.

Оценка проводилась по нескольким параметрам: стратегическое планирование работы организации, система управления человеческими ресурсами, инновационность производства, лояльность потребителей.

Благодаря строительству района «Гармония», где возводятся разные виды жилья и социальные объекты, «Третий Рим» отмечен дипломом «Создание комфортной среды для качественного уровня жизни».

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ИСТОЧНИК KP.RU