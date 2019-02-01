Продукция «Третьего Рима» и «Строительного комбината» вошла в сотню лучших товаров России
В числе товаропроизводителей, продукция которых попала в ТОП-100 лучших товаров России, - ООО «Третий Рим» и «Строительный комбинат», являющийся подрядной организацией, входящей в состав Строительной группы.
Обе компании получили дипломы победителей, знаки «Отличник качества» и подписали Декларацию качества. В рамках мероприятия приняли участие 52 предприятия Ставропольского края, развивающие малый, средний и крупный бизнес.
Оценка проводилась по нескольким параметрам: стратегическое планирование работы организации, система управления человеческими ресурсами, инновационность производства, лояльность потребителей.
Благодаря строительству района «Гармония», где возводятся разные виды жилья и социальные объекты, «Третий Рим» отмечен дипломом «Создание комфортной среды для качественного уровня жизни».
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ИСТОЧНИК KP.RU
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