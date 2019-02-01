После гибели девочки-инвалида в Невинномысске завели уголовное дело
Беспомощный ребенок сгорел заживо в комнате
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Из-за гибели 8 летней девочки-инвалида в одном из частных домов Невинномысска завели дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Как уже установили следователи, вспыхнула неисправное электрооборудование и огонь охватил комнату. Тело ребенка нашли уже в сгоревшем помещении.
Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого СКР, сейчас проводятся судебные экспертизы и допрашиваются жильцы этого дома.
Напомним, трагедия произошла 21 января днем. Девочка с инвалидностью находилась дома одна, поэтому выбраться из пожара не смогла.
ИСТОЧНИК KP.RU