После гибели девочки-инвалида в Невинномысске завели уголовное дело

СЕГОДНЯ 10:53 2019-02-01T10:53:58+03:00

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Из-за гибели 8 летней девочки-инвалида в одном из частных домов Невинномысска завели дело по статье "причинение смерти по неосторожности". Как уже установили следователи, вспыхнула неисправное электрооборудование и огонь охватил комнату. Тело ребенка нашли уже в сгоревшем помещении.

Как уточнили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого СКР, сейчас проводятся судебные экспертизы и допрашиваются жильцы этого дома.

Напомним, трагедия произошла 21 января днем. Девочка с инвалидностью находилась дома одна, поэтому выбраться из пожара не смогла.

ИСТОЧНИК KP.RU