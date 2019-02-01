2019-02-01T15:26:24+03:00
Происшествия

Ставропольчанка перед сном увидела в реке тело утопленника

И вызвала спасателей
Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером 31 января жительница города Невинномысск решила погулять перед сном и направилась в сторону реки Кубань, которая протекает недалеко от ее дома.

Подойдя ближе к водоему, женщина увидела в реке тело человека. Горожанка обратилась в службы экстренного реагирования, набрав номер «112».

Спасатели вытащили тело из воды. Как выяснилось позже, погибшим оказался мужчина 1954 года рождения, который вел асоциальный образ жизни. Он утонул недавно, и следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было.

Сейчас выяняются причины смерти мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24