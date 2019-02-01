Ставропольчанка перед сном увидела в реке тело утопленника

СЕГОДНЯ 13:42 2019-02-01T15:26:24+03:00

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Вечером 31 января жительница города Невинномысск решила погулять перед сном и направилась в сторону реки Кубань, которая протекает недалеко от ее дома.

Подойдя ближе к водоему, женщина увидела в реке тело человека. Горожанка обратилась в службы экстренного реагирования, набрав номер «112».

Спасатели вытащили тело из воды. Как выяснилось позже, погибшим оказался мужчина 1954 года рождения, который вел асоциальный образ жизни. Он утонул недавно, и следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было.

Сейчас выяняются причины смерти мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU