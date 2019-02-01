Ставропольчанка перед сном увидела в реке тело утопленника
Вечером 31 января жительница города Невинномысск решила погулять перед сном и направилась в сторону реки Кубань, которая протекает недалеко от ее дома.
Подойдя ближе к водоему, женщина увидела в реке тело человека. Горожанка обратилась в службы экстренного реагирования, набрав номер «112».
Спасатели вытащили тело из воды. Как выяснилось позже, погибшим оказался мужчина 1954 года рождения, который вел асоциальный образ жизни. Он утонул недавно, и следов насильственной смерти на его теле обнаружено не было.
Сейчас выяняются причины смерти мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»