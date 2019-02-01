В Минводах загорелся мебельный цех

СЕГОДНЯ 15:16 2019-02-01T15:25:39+03:00

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Пожарные в городе Минеральные Воды устраняют возгорание в мебельном цехе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

- Произошел пожар в мебельном цехе в Минводах, площадь возгорания составляет примерно около 200 квадратных метров, - говорится в сообщении.

Данных о погибших и пострадавших не поступало. Выясняются причины возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU