В Минводах загорелся мебельный цех
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Пожарные в городе Минеральные Воды устраняют возгорание в мебельном цехе. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.
- Произошел пожар в мебельном цехе в Минводах, площадь возгорания составляет примерно около 200 квадратных метров, - говорится в сообщении.
Данных о погибших и пострадавших не поступало. Выясняются причины возгорания. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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