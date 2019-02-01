На Ставрополье впервые врачи «точечно» ударили по раку
Точечный удар по опухоли был проведен на базе Ставропольской краевой клинической больницы.
Процедура химиоэмболизации позволяет ввести в опухолевые ткани химиопрепарат таким способом, чтобы не навредить органу. Врачи значительно продлили жизнь пациентки с раком печени. Женщина 1962 года рождения поступила в хирургическое отделение СККБ с диагнозом «объёмное образование (опухоль) печени».
В условиях отделения РХМДиЛ ей выполнили оперативное вмешательство, в ходе которого произведена эмболизация (закупорка) питающей объемное образование сосудистой сети с одномоментным введением препарата, замедляющего рост опухоли.
Таким образом, было достигнуто значительное уменьшение кровоснабжения объемного образования и замедление его роста в будущем. Проведённая операция обеспечила пациентке улучшение качества жизни и увеличила ее продолжительность.
ИСТОЧНИК KP.RU
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