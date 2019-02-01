В Махачкале демонтировали шлагбаум посреди города
Конструкцию установили вразрез закону
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В столице Дагестана демонтировали "устройство ограничения въезда" (шлагбаум) в центре города. Как говорят в прокуратуре республики, в Советском районе Махачкалы движение ограничил какой-то "умелец" на пересечении улиц Дахадаева и А. Абдуллаева.
Разрешения на установку ограждения, конечно, не получил. Конструкцию установили вразрез закону.
- С выездом на место прокуратурой района совместно с работниками администрации внутригородского района «Советский район» города Махачкалы шлагбаум демонтирован, нарушение федерального законодательства устранено, - сказали в ведомстве.
ИСТОЧНИК KP.RU