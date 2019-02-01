ЗАГС Чечни забрал слова о падении популярности чеченских имен

СЕГОДНЯ 18:59 2019-02-01T19:04:29+03:00

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В Чечне опровергли разлетевшуюся накануне новость о постепенном исчезновении исконно чеченских имен. Местному СМИ сотрудница республиканского ЗАГСа рассказала, что чеченские имена из моды вышли, и теперь новорожденных чаще называют в честь мусульманских пророков и их близкое окружение. Так, самыми популярными стали имена Мухаммад и Абдуллах (пророк и один из первых мусульман). Тогда, как национальные Леча, Яха или Лема встречаются все реже и реже.

Но уже вскоре эту информацию в ЗАГСе поспешили перечеркнуть. Начальница Старопромысловского отдела записи актов гражданского состояния в Грозном Хасимат Ахмедова сказала, что журналисты не верно поняли работницу и переврали.

- Так как в момент беседы корреспондента ИА "Чечня Сегодня" и начальницы Старопромысловского отдела ЗАГС не была включена аудиозапись, доказать достоверность полученной информации и отстоять свою позицию наше информационное агентство не может. Поэтому мы приводим слова опровержения ниже, - подписали опровержение в республиканском СМИ.

ИСТОЧНИК KP.RU