В Ессентуках провели рейд с баллончиками краски, масками и перчатками

СЕГОДНЯ 20:01 2019-02-01T20:03:28+03:00

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В Ессентуках администрация провела акцию "СТОП!Наркотики!" с участием старшеклассников, общественников, членов окружной казачьей и народной дружины, совета отцов, представителей общественных организаций, полицейских и просто неравнодушных жителей.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе мэрии курорта, с собой все прихватили баллончики с краской, маски и перчатки для борьбы с уличной рекламой запрещенных препаратов и смесей. Закрашивали надписи номеров телефонов, электронки, ников, ссылок на профили в соцсетях и каналы в мессенджерах, размещенные на заборах, фасадах, асфальте, лавочках, подземных переходах.

- Антинаркотический рейд провели на самых оживленных улицах города-Октябрьской, Кисловодской, Энгельса, Буачидзе, Пятигорской, Орджоникидзе итд., где среди частного сектора и многоэтажных домов встретилось немало опасных контактов. Перед тем как закрасить надписи, все номера телефонов и другие «явки-пароли» были переписаны и переданы в соответствующие органы для дальнейших проверок, - сказали в администрации Ессентуков. - За несколько часов работы было уничтожено около сотни сомнительных объявлений, которые портили не только вид курортного города, но и представляли потенциальную опасность. Такие масштабные антинаркотические рейды будут проходить в Ессентуках не реже раза в квартал.

А организаторы рейда напоминают, что за пропаганду, либо незаконную рекламу наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров грозит штраф от 4 тысяч до миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU