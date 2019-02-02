2019-02-02T09:05:48+03:00
Общество

В Ставрополе откроют новый сквер с огромной стрекозой

Площадка с фонтаном расположится на 50 лет ВЛКСМ
Евгения СОКОРЕВА
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Ко Дню города и края в Ставрополе планируют благоустроить сквер на 50 лет ВЛКСМ. Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе администрации города, проект выполнят в "эко-стиле" без вырубки деревьев с организацией современного освещения, спортивной площадки и уютной зоны для пожилых людей.

- Предполагается использование натуральных материалов и спокойный серый цвет плитки. Даже скамьи и урны в новом дизайне органично впишутся в окружающую среду, - сказали в ведомстве. - Вдоль пешеходной зоны на 50 метров растянется сухой светомузыкальный фонтан. И одним из украшений сквера станет арт-объект в виде огромной стрекозы.

По просьбе горожан на площадке установят биотуалеты.

По задумке архитектора дизайнеров территория будет выглядеть так. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

По задумке архитектора дизайнеров территория будет выглядеть так. Фото: пресс-служба администрации Ставрополя

ИСТОЧНИК KP.RU

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