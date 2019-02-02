В Ессентуках умелец с домкратом попался на краже колес

СЕГОДНЯ 09:59 2019-02-02T10:00:50+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ессентуках поймали вора автомобильных колес. К полицейским обратился местный житель, который рассказал, что после ночи во дворе машину вместо колес держали над землей четыре кирпича. Сигнализации у авто не было, вот и обнаружилась неприятность только утром.

- В результате оперативно-следственных мероприятий сотрудниками уголовного розыска было установлено, что к совершению преступления причастен задержанный за аналогичные преступления 21-летний гражданин - житель соседнего региона. Он подъезжал ночью к многоквартирным домам, проверял наличие сигнализации в автомобиле, отсутствие видеокамер, и, используя домкрат, снимал колеса, - рассказали в ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Позже оказалось, что этот же парень оставил без колес еще две машины, чьи владельцы в полицию не обращались.

- Общий ущерб украденного составил 30 тысяч рублей. Часть колес подозреваемый успел продать, часть у него нашли дома при обыске, - добавили в ведомстве. - На преступника завели три уголовных дела по статье "кража". Избрана мера пресечения в виде подписи о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU