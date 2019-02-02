На Ставрополье разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода

СЕГОДНЯ 12:52 2019-02-02T12:53:51+03:00

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Сегодня, 2 февраля, около 7 часов утра в Грачевском районе Ставрополья сбили насмерть 21-летнего пешехода. Предварительно сообщают, что в аварию попал серебряный авто "ВАЗ" 13,14 или 15 модели. С места аварии водитель поспешил скрыться, и теперь его разыскивает полиция.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе УГИБДД по СК, трагедия произошла на автодороге «Астрахань-Элиста-Ставрополь» в направлении от Грачевки к Ставрополю на 548 км.

- Пострадавший без сознания был доставлен в больницу, где от полученных травм через несколько часов скончался, - сказали в ведомстве. - На транспортном средстве имеются характерные повреждения передней правой части капота.

Всех, кто владеет любой информацией о личности водителя, марке и госномера автомобиля просят звонить в дежурную часть отдела МДВ России по Грачевскому району: 8-86540-4-07-05, 8-86540-4-10-94. Либо 02.

За смертельное ДТП виновнику грозит уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU