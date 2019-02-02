В Дагестане арестовали медработницу за торговлю наркотиками

СЕГОДНЯ 13:37 2019-02-02T13:37:18+03:00

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В Каспийске заключили под стражу медработницу из местной больницы по обвинению в "незаконном сбыте и покушении на незаконный сбыт наркотического средства". Следователи установили, что в 2018 году она незаконно ввела гражданину морфин (0,01 гр.), а в кабинете прятала еще 23 ампулы наркотического средства, приготовленные для продажи.

Как рассказали "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры Дагестана, решение об аресте суд принял только после обжалования надзорного ведомства.

- Ранее Каспийским городским судом отказано в удовлетворении ходатайства о заключении ее под стражу, - добавили в прокуратуре. - По апелляционному представлению прокуратуры постановление суда первой инстанции было отменено Верховым Судом Республики Дагестан и материал направлен на новое рассмотрение.

ИСТОЧНИК KP.RU