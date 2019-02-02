В ответ Макгрегору Нурмагомедов показал свою версию "заключительного удара"
Хабиб Нурмагомедов, дисквалифицированный за потасовку после боя с ирландцем Макгрегором, показал фанатам фото "заключительного удара" по сопернику. Его, судя по кадру, нанес член команды российского бойца Эседулла Эмирагаев:
khabib nurmagomedov on Twitter
Но что интересно, в подпись к снимку Нурмагомедов вынес вопрос к президенту UFC:
- Это было выступление вечера. Дэйна Уайт, где его бонус?
Но, учитывая запись в твиттере Конора о также "заключительном ударе", становится понятно, что адресатом сообщения Хабиб выбрал противника, а не Уайта.
Conor McGregor on Twitter
- Нападая, он пытался использовать большого охранника, но я учуял его за милю и нанес разящий удар в цель. Прямой слева в ответ на атаку. Это был финальный удар турнира UFC 229, совместно с McGregor Sports and Entertainment, - написал у себя в соцсети Конор Макгрегор.
ИСТОЧНИК KP.RU