2019-02-02T14:58:40+03:00
Спорт

В ответ Макгрегору Нурмагомедов показал свою версию "заключительного удара"

В подпись к снимку российский боец вынес вопрос к президенту UFC
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: REUTERSФото: REUTERS
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Хабиб Нурмагомедов, дисквалифицированный за потасовку после боя с ирландцем Макгрегором, показал фанатам фото "заключительного удара" по сопернику. Его, судя по кадру, нанес член команды российского бойца Эседулла Эмирагаев:

Но что интересно, в подпись к снимку Нурмагомедов вынес вопрос к президенту UFC:

- Это было выступление вечера. Дэйна Уайт, где его бонус?

Но, учитывая запись в твиттере Конора о также "заключительном ударе", становится понятно, что адресатом сообщения Хабиб выбрал противника, а не Уайта.

- Нападая, он пытался использовать большого охранника, но я учуял его за милю и нанес разящий удар в цель. Прямой слева в ответ на атаку. Это был финальный удар турнира UFC 229, совместно с McGregor Sports and Entertainment, - написал у себя в соцсети Конор Макгрегор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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