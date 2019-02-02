2019-02-02T17:03:25+03:00
Происшествия

За сутки в Ставропольском крае сбили троих детей

Аварии произошли в Кисловодске, Минеральных водах и селе Сотниковском
Евгения СОКОРЕВА
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В В Ставропольском крае 1 феврали трое детей попали под колеса в разных точках региона. В Минводах 28-летний водитель "ГАЗа" сбил 11-летнюю девочку, когда та выскочила на дорогу из-за остановившегося на обочине автомобиля. С переломом бедра ребенка увезли в больницу. Виновник аварии 15 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Другая авария произошла в Кисловодске с участием "ГАЗели", водитель которого сбил 11-летнего мальчика, перебегающего проезжую часть не по переходу. С места ДТП виновник уехал, а ребенок попал к медикам с травмой головы. Водителя, кстати, все еще ищут.

Третьего ребенка сбили в селе Сотниковском Благодарнеского городского округа утром 1 февраля. "ГАЗель" наехала на 15-летнего подростка. Он шел по дороге, а не по тротуару, и в результате ДТП получил открытый перелом голени.

- Руководство Ставропольской Госавтоинспекции обращается к родителям школьников с настоятельной просьбой ежедневно проводить беседы о необходимости соблюдения правил перехода проезжей чести, - обратились сотрудники указанного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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