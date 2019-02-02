2019-02-02T17:59:28+03:00
Общество

В Ессентуках начали строить крупный спорткомплекс

Работы завершат к октябрю 2019 года
Евгения СОКОРЕВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба администрации города ЕссентукиФото: пресс-служба администрации города Ессентуки
Изменить размер текста:

В Ессентуках стартовало строительство крупного спортивного комплекса. Начались подготовительные работы с расчисткой территории и ограждением площадки, выбран подрядчик и пройдены контрактные процедуры. Уже к октябрю 2019 года объект обещают ввести.

Поскольку площадкой для строительства выбрали густо заселенный район, городские власти обещают учесть все пожелания местных жителей.

- Чтобы объект стал украшением города необходимо привести в порядок и прилегающую территорию. Установить детский городок, спортплощадки, облагородить зеленую зону, разбить сквер, - отметил Александр Некристов, глава Ессентуков.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За сутки в Ставропольском крае сбили троих детей
В ответ Макгрегору Нурмагомедов показал свою версию "заключительного удара"
В Дагестане арестовали медработницу за торговлю наркотиками
На Ставрополье разыскивают водителя, сбившего насмерть пешехода
В Ессентуках умелец с домкратом попался на краже колес
В Невинномысске сгорел человек
В Ставрополе откроют новый сквер с огромной стрекозой
В Ессентуках провели рейд с баллончиками краски, масками и перчатками
ЗАГС Чечни забрал слова о падении популярности чеченских имен
В Махачкале демонтировали шлагбаум посреди города
На Ставрополье впервые врачи «точечно» ударили по раку
В Минводах загорелся мебельный цех
Ставропольчанка перед сном увидела в реке тело утопленника
Детсадовцы Ессентуков играют по законам физики
После гибели девочки-инвалида в Невинномысске завели уголовное дело
В тройной аварии на Ставрополье два человека получили травмы
Продукция «Третьего Рима» и «Строительного комбината» вошла в сотню лучших товаров России
В Кизляре загорелся крупный торговый центр
Дагестанского бизнесмена осудили за кредит в 64 млн рублей
В Чечне осужден боевик из банды Басаева