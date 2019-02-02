В Ессентуках начали строить крупный спорткомплекс

СЕГОДНЯ 17:54 2019-02-02T17:59:28+03:00

Работы завершат к октябрю 2019 года

Изменить размер текста: A A

В Ессентуках стартовало строительство крупного спортивного комплекса. Начались подготовительные работы с расчисткой территории и ограждением площадки, выбран подрядчик и пройдены контрактные процедуры. Уже к октябрю 2019 года объект обещают ввести.

Поскольку площадкой для строительства выбрали густо заселенный район, городские власти обещают учесть все пожелания местных жителей.

- Чтобы объект стал украшением города необходимо привести в порядок и прилегающую территорию. Установить детский городок, спортплощадки, облагородить зеленую зону, разбить сквер, - отметил Александр Некристов, глава Ессентуков.

ИСТОЧНИК KP.RU