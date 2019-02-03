На Ставрополье газовщик украл деньги клиентов

СЕГОДНЯ 09:11 2019-02-03T09:11:30+03:00

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На Ставрополье возбуждено уголовное дело против 25-летнего работника газоснабжающего предприятия, присвоил себе деньги организации. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе главного управления МВД России по краю, инцидент произошел в Курском районе.

Сотрудники полиции выяснили, что подозреваемый, являясь материально-ответственным лицом, занимался обслуживанием газового оборудования. Мужчина выполнил все свои рабочие обязанности, получил деньги, но не внес их в кассу предприятия.Своими действиями он нанес организации ущерб на сумму более четырнадцати тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU