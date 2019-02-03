Теплая рабочая неделя ожидается на Ставрополье

СЕГОДНЯ 12:53 2019-02-03T12:53:33+03:00

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Наступающая рабочая неделя на Ставрополье порадует теплом. По информации синоптиков, 4 и 5 февраля столбики термометров поднимутся до отметки в 6-7 градусов. А уже в среду, 6 февраля, станет еще теплее - воздух прогреется до 10 градусов.

После столь жаркого дня, погода начнет ухудшаться. В четверг и пятницу в дневные часы будет всего лишь 2-4 градуса тепла. В течение всей рабочей недели осадков не ожидается.

А вот в субботу краевой центр засыплет снегом. На улице будет холодно, всего один градус выше ноля, а выпавший снежок осложнит дорожную обстановку.

ИСТОЧНИК KP.RU