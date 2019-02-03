Чеченец просто так выстрелил пять раз в своего односельчанина из пистолета

СЕГОДНЯ 13:08 2019-02-03T13:08:41+03:00

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В Чечне возбуждено уголовное дело против местного мужчины, который просто так открыл стрельбу по своему знакомому. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе прокуратуры Грозненского района, стрелка будут судить за хулиганство и умышленное причинение легкого вреда здоровью.

По информации следователей, Абусаид Л. перебрал с алкоголем и нашел незначительный повод, чтобы устроить ссору с односельчанином Расулом Г. После этого мужчина достал травматический пистолет и беспричинно, из хулиганских побуждений, пять раз выстрелил в потерпевшего.

Из-за того, что Абусаид Л. был пьян, он не смог сильно навредить соседу.

ИСТОЧНИК KP.RU