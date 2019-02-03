12 пьяных водителей за ночь поймали полицейские в КБР
В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции провели ночной рейд, в рамках которого ловили пьяных водителей.Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в отделе пропаганды УГИБДД МВД по республике, в руки правоохранителей попались 12 любителей прокатиться за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения.
Некоторые водители выпили совсем немного, другие же - с трудом стояли на ногах. Кроме того, были пойманы ещё 17 автовладельцев, у которых не было права управления транспортным средством.
В итоге рейда, 31 одна машина отправилась на штрафстоянку.
ИСТОЧНИК KP.RU
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