12 пьяных водителей за ночь поймали полицейские в КБР

СЕГОДНЯ 15:14 2019-02-03T15:14:48+03:00

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В Кабардино-Балкарии сотрудники полиции провели ночной рейд, в рамках которого ловили пьяных водителей.Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в отделе пропаганды УГИБДД МВД по республике, в руки правоохранителей попались 12 любителей прокатиться за рулем машины в состоянии алкогольного опьянения.

Некоторые водители выпили совсем немного, другие же - с трудом стояли на ногах. Кроме того, были пойманы ещё 17 автовладельцев, у которых не было права управления транспортным средством.

В итоге рейда, 31 одна машина отправилась на штрафстоянку.

ИСТОЧНИК KP.RU