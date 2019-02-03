Ставрополец погиб в пожаре в частном доме

СЕГОДНЯ 16:05 2019-02-03T16:05:30+03:00

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Утром третьего февраля на Ставрополье произошел пожар, который унес жизнь человека. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении МЧС, пламя вспыхнуло в летней кухне, которая находилась на территории частного домовладения в селе Кугульта.

По данным экстренного ведомства, огонь захватил 8 квадратных метров. На пепелище спасатели обнаружили погибшего мужчину. Спасти его не удалось.

Причины смерти и пожара предстоит выяснить экспертам.

ИСТОЧНИК KP.RU