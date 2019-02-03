2019-02-03T17:51:24+03:00
Происшествия

В Махачкале дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата

Пострадал один из водителей
Алена БЕЛЯЕВА
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Второго февраля около половины шестого вечера в Махачкале обычный дорожный конфликт превратился в потасовку со стрельбой. Согласно информации очевидцев, инцидент произошел на пересечение улиц Горького и Батырая.

Дорогу не смогли поделить владельцы "Тойоты Лексус" и "Тойоты Камри". В итоге, водитель внедорожника позвонил своему сыну и позвал его на подмогу. Молодой человек уже через несколько минут приехал на место конфликта на своей "Ниве". Он не стал тратить время на переговоры и достал травмат.

Дагестанец дважды выстрелил в голову владельцу "Камри". Отмечается, что в этот момент в салоне иномарки находилась жена пострадавшего. Мужчина смог выжить, так как пули были не боевыми.

Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе МВД по республике, полицейские задержали двух подозреваемых в стрельбе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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