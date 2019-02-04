В ДТП в Дагестане погиб сотрудник полиции
Правоохранительные органы устанавливают причину автоаварии в Дагестане, в результате которой погиб сотрудник республиканского МВД.
По предварительным данным, ДТП произошло на 845 километре трассы "Кавказ" между городами Дербентом и Махачкалой.
- "ВАЗ-2114" под управлением сотрудника полиции опрокинулся в кювет. Полицейский от полученных тяжелых трамв еще до приезда медиков скончался на месте, - уточнили в правоохранительных органах Дагестана.
Сотрудники ГИБДД устанавливают, по какой именно причине произошла трагедия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU
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