В ДТП в Дагестане погиб сотрудник полиции

СЕГОДНЯ 08:14 2019-02-04T08:14:11+03:00

ЧП произошло на трассе между Дербентом и Махачкалой

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Правоохранительные органы устанавливают причину автоаварии в Дагестане, в результате которой погиб сотрудник республиканского МВД.

По предварительным данным, ДТП произошло на 845 километре трассы "Кавказ" между городами Дербентом и Махачкалой.

- "ВАЗ-2114" под управлением сотрудника полиции опрокинулся в кювет. Полицейский от полученных тяжелых трамв еще до приезда медиков скончался на месте, - уточнили в правоохранительных органах Дагестана.

Сотрудники ГИБДД устанавливают, по какой именно причине произошла трагедия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU