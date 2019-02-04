В Ставрополе хулиганы разбили стоявшую под балконом машину

СЕГОДНЯ 08:47 2019-02-04T08:47:56+03:00

Ее владелец обратился в полицию

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В Ставрополе неизвестные хулиганы на днях выбросили из окна высотного дома пустую стеклянную бутылку. В результате серьезно пострадала стоявшая внизу машина.

По словам жертвы происшествия, бутылку днем запустили неизвестные из окна своей квартиры. Владелец авто обратился в правоохранительные органы. В данный момент, информации о задержании полицией кого-либо из кидавшихся бутылкой хулиганов нет. Идет расследование происшествия.

Известно, что за такое преступление деяние законом предусмотрена административная ответственность по статье 20.1 Административного кодекса РФ «Мелкое хулиганство». Хулиганам грозит крупный штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU