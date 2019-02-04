2019-02-04T10:04:40+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека

Идет выяснение причин аварии
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Минераловодском городском округе в столкновении грузового и двух легковых автомобилей погибли два человека.

По предварительной версии, вечером 3 февраля на 16 километре трассы «Минеральные Воды - Кисловодск» грузовика «МАН», при совершении обгоне, не убедился в его безопасности и допустил столкновение сначала с автомобилем «ВАЗ-21061», который двигался во встречном направлении, а также с автомобилем «Фольксваген-Поло», ехавшим в попутном направлении.

От полученных тяжелейших травм на месте происшествия скончались водитель и пассажир «ВАЗа». Помочь им медики уже не смогли. Их личности сейчас устанавливаются. За рулем грузового автомобиля «МАН» находился 50-летний житель соседнего Краснодарского края, который за последние пару лет более 20 раз штрафовался за превышение скорости.

У мужчины произведен биозабор крови на установление состояния опьянения. По факту автоаварии проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. На месте работают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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