В Ессентуках появился цех для пап

СЕГОДНЯ 10:44 2019-02-04T10:44:32+03:00

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Папы воспитанников детсада «Ивушка» играли и работали в течение двух часов. Педагоги подготовили конкурсы, строго следуя современным методикам дошкольного образования.

Девизом интерактивной игры выбрали мудрое изречение: «Один отец значит больше, чем сто учителей» Началось мероприятие с видеофильма «Устами младенца», где ребята отвечали на такие вопросы, как: «За что ты любишь своего папу?», «Что вы любите делать с папой в свободное время?».

Семейные викторины проходили весело и азартно. Папы складывали «Прозрачный квадрат», или по-другому нетающие льдинки озера Айс, на скорость, выполняли графический диктант. Песенные таланты взрослые проявили в игре «Угадай мелодию». Самым веселым оказалось задание скрестить автомобили разных марок и сказочных героев. За пять минут папы придумали названия автотранспорту: «Генарабус», «Кроковаз»,»Кракуаз», «Чебока», «Чебурожец», «Волгопольд» и дали им шуточные характеристики.

По мнению педагогов, такие встречи очень полезны. У каждого из участников была возможность открыто высказать свое мнение о вопросах воспитания, проявить способности, необходимые отцу, ответить на вопросы своих детей, превратиться в героев популярных телепередач и отвлечься от повседневных дел.

ИСТОЧНИК KP.RU