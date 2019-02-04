Банда ставропольцев кинула банки на 130 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-02-04T10:49:42+03:00

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На Ставрополье полицейские накрыли преступное сообщество, которое состояло из бизнесменов и работников банка. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МВД, в банду входили по меньшей мере, десять человек.

Оперативники выяснили, что владелец строительной фирмы решил улучшить свое финансовое положение и организовал преступное сообщество. Занимались мошенники тем, что выманивали у двух банков крупные суммы денег.

Схема была довольна простой: бизнесмен осуществлял фиктивную регистрацию права собственности объектов недвижимости и земельных участков. Его сообщники, в том числе и сотрудники банков, искусственно завышали стоимость домов, предоставляли в поддельные сведения о своей работе и доходах, и под мнимым предлогом покупки объектов недвижимости оформляли кредиты.

За 5 лет мошенники провернули 25 подобных схем, получив почти 130 миллионов рублей.

Сейчас всех подозреваемых поймали. Против них возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU