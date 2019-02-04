2019-02-04T10:49:42+03:00
Происшествия

Банда ставропольцев кинула банки на 130 миллионов рублей

Мошенники брали кредиты по поддельным документам
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Ставрополье полицейские накрыли преступное сообщество, которое состояло из бизнесменов и работников банка. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого управления МВД, в банду входили по меньшей мере, десять человек.

Оперативники выяснили, что владелец строительной фирмы решил улучшить свое финансовое положение и организовал преступное сообщество. Занимались мошенники тем, что выманивали у двух банков крупные суммы денег.

Схема была довольна простой: бизнесмен осуществлял фиктивную регистрацию права собственности объектов недвижимости и земельных участков. Его сообщники, в том числе и сотрудники банков, искусственно завышали стоимость домов, предоставляли в поддельные сведения о своей работе и доходах, и под мнимым предлогом покупки объектов недвижимости оформляли кредиты.

За 5 лет мошенники провернули 25 подобных схем, получив почти 130 миллионов рублей.

Сейчас всех подозреваемых поймали. Против них возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест
На Ставрополье поймали 71-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал
В КБР торговка продала пенсионерке мёд за четверть миллиона рублей
«Третий Рим» подготовил для клиентов специальное предложение
На Ставрополье трое пострадали в тройной аварии
В Ессентуках появился цех для пап
На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Ставрополе хулиганы разбили стоявшую под балконом машину
В ДТП в Дагестане погиб сотрудник полиции
В Махачкале дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
Ставрополец погиб в пожаре в частном доме
12 пьяных водителей за ночь поймали полицейские в КБР
Чеченец просто так выстрелил пять раз в своего односельчанина из пистолета
Теплая рабочая неделя ожидается на Ставрополье
В Невинномысске грабитель не стал брать деньги и сбежал с продуктами
На Ставрополье газовщик украл деньги клиентов
В Ессентуках начали строить крупный спорткомплекс