На Ставрополье трое пострадали в тройной аварии

СЕГОДНЯ 11:59 2019-02-04T12:01:55+03:00

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Вечером в субботу на Ставрополье три человека пострадали в тройной аварии. В числе травмированных оказалась беременная супруга одного из водителей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю, ДТП произошло на территории Шпаковского района, дорога «Северный обход города Ставрополья». В районе 19:30 водитель «Приоры» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там произошло столкновение с Hyundai Solaris, которая, в свою очередь, столкнулась с Mitsubishi Outlander.

В результате в больнице оказались водители отечественной легковушки и Hyundai. В больницу попала и супруга владельца южнокорейского авто.

Госавтоинспекция проводит проверку, выясняя степень вины участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU