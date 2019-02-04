2019-02-04T12:01:55+03:00
Происшествия

На Ставрополье трое пострадали в тройной аварии

В числе госпитализированных оказалась беременная женщина
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вечером в субботу на Ставрополье три человека пострадали в тройной аварии. В числе травмированных оказалась беременная супруга одного из водителей.

Как сообщили «КП - Северный Кавказ» в отделе пропаганды УГИБДД по Ставропольскому краю, ДТП произошло на территории Шпаковского района, дорога «Северный обход города Ставрополья». В районе 19:30 водитель «Приоры» не справился с управлением и вылетел на встречную полосу. Там произошло столкновение с Hyundai Solaris, которая, в свою очередь, столкнулась с Mitsubishi Outlander.

В результате в больнице оказались водители отечественной легковушки и Hyundai. В больницу попала и супруга владельца южнокорейского авто.

Госавтоинспекция проводит проверку, выясняя степень вины участников ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест
На Ставрополье поймали 71-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал
В КБР торговка продала пенсионерке мёд за четверть миллиона рублей
«Третий Рим» подготовил для клиентов специальное предложение
Банда ставропольцев кинула банки на 130 миллионов рублей
В Ессентуках появился цех для пап
На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Ставрополе хулиганы разбили стоявшую под балконом машину
В ДТП в Дагестане погиб сотрудник полиции
В Махачкале дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
Ставрополец погиб в пожаре в частном доме
12 пьяных водителей за ночь поймали полицейские в КБР
Чеченец просто так выстрелил пять раз в своего односельчанина из пистолета
Теплая рабочая неделя ожидается на Ставрополье
В Невинномысске грабитель не стал брать деньги и сбежал с продуктами
На Ставрополье газовщик украл деньги клиентов
В Ессентуках начали строить крупный спорткомплекс