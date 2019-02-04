2019-02-04T12:05:38+03:00
Общество

«Третий Рим» подготовил для клиентов специальное предложение

Строительная группа предлагает приобрести коммерческие помещения в центре Михайловска по 10 000 рублей за кв. м!
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Жилой комплекс «Вершина» от Строительной группы «Третий Рим» - современный жилой массив в центре города Михайловска.

Жилой комплекс состоит из девяти полностью заселенных десятиэтажных домов с панорамным остеклением и яркими архитектурными решениями. Имеются свободные площади 300, 500 и 600 кв. м, которые подойдут под любой спортивный бизнес (открытие фитнес-центра, спортивного зала, танцевальной студии и т. д.).

Также помещения можно использовать для открытия хозяйственного или продуктового магазинов, салона красоты, аптеки и прочих видов бизнеса. Объекты готовы для работы - выполнена отделка, подключены все коммуникации, установлены приборы учета. Имеются удобные подъездные пути и парковка.

В непосредственной близости расположены образовательная школа, техникум, детский сад, рынок, отделение Пенсионного фонда, что обеспечивает хороший пешеходный и автомобильный трафик.

Все подробности по телефону отдела продаж коммерческой недвижимости: (8652) 99-16-16.

На правах рекламы

ИСТОЧНИК KP.RU

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