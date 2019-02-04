«Третий Рим» подготовил для клиентов специальное предложение
Жилой комплекс «Вершина» от Строительной группы «Третий Рим» - современный жилой массив в центре города Михайловска.
Жилой комплекс состоит из девяти полностью заселенных десятиэтажных домов с панорамным остеклением и яркими архитектурными решениями. Имеются свободные площади 300, 500 и 600 кв. м, которые подойдут под любой спортивный бизнес (открытие фитнес-центра, спортивного зала, танцевальной студии и т. д.).
Также помещения можно использовать для открытия хозяйственного или продуктового магазинов, салона красоты, аптеки и прочих видов бизнеса. Объекты готовы для работы - выполнена отделка, подключены все коммуникации, установлены приборы учета. Имеются удобные подъездные пути и парковка.
В непосредственной близости расположены образовательная школа, техникум, детский сад, рынок, отделение Пенсионного фонда, что обеспечивает хороший пешеходный и автомобильный трафик.
Все подробности по телефону отдела продаж коммерческой недвижимости: (8652) 99-16-16.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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