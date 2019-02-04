На Ставрополье поймали 71-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал

СЕГОДНЯ 13:24 2019-02-04T13:24:51+03:00

Изменить размер текста: A A

На Стварополье полицейские поймали водителя, который устроил смертельную аварию и скрылся. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, февраля около половины восьмого утра на 548 километре трассы "Астрахань-Элиста-Ставрополь" на обочине был найден мужчина с тяжелыми травмами.

Экспертиза показала, что ранения он получил с шести до семи утра того же дня. Предположительно, неизвестный водитель ехал в сторону Ставрополя, сбил пешехода и уехал. В ведомстве отметили, что от удара потерпевшего откинуло в кювет, но он был еще жив.

Проезжавшие мимо водители через некотрое время увидели пострадавшего и вызвали медиков. Но 21-летний житель села Грачевка скончался в реанимации через несколько часов.

Полицейские нашли водителя, который устроил аварию. Им оказался 71-летний житель, который ехал по трассе за рулем "ВАЗ-21150". мужина рассказал, что испугался ответственности и поэтому уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU