2019-02-04T13:24:51+03:00
Происшествия

На Ставрополье поймали 71-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал

Мужчина скрылся с места аварии
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
Изменить размер текста:

На Стварополье полицейские поймали водителя, который устроил смертельную аварию и скрылся. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, февраля около половины восьмого утра на 548 километре трассы "Астрахань-Элиста-Ставрополь" на обочине был найден мужчина с тяжелыми травмами.

Экспертиза показала, что ранения он получил с шести до семи утра того же дня. Предположительно, неизвестный водитель ехал в сторону Ставрополя, сбил пешехода и уехал. В ведомстве отметили, что от удара потерпевшего откинуло в кювет, но он был еще жив.

Проезжавшие мимо водители через некотрое время увидели пострадавшего и вызвали медиков. Но 21-летний житель села Грачевка скончался в реанимации через несколько часов.

Полицейские нашли водителя, который устроил аварию. Им оказался 71-летний житель, который ехал по трассе за рулем "ВАЗ-21150". мужина рассказал, что испугался ответственности и поэтому уехал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест
В КБР торговка продала пенсионерке мёд за четверть миллиона рублей
«Третий Рим» подготовил для клиентов специальное предложение
На Ставрополье трое пострадали в тройной аварии
Банда ставропольцев кинула банки на 130 миллионов рублей
В Ессентуках появился цех для пап
На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Ставрополе хулиганы разбили стоявшую под балконом машину
В ДТП в Дагестане погиб сотрудник полиции
В Махачкале дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
Ставрополец погиб в пожаре в частном доме
12 пьяных водителей за ночь поймали полицейские в КБР
Чеченец просто так выстрелил пять раз в своего односельчанина из пистолета
Теплая рабочая неделя ожидается на Ставрополье
В Невинномысске грабитель не стал брать деньги и сбежал с продуктами
На Ставрополье газовщик украл деньги клиентов
В Ессентуках начали строить крупный спорткомплекс