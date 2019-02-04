Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест
Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест. Как сообщили в Басманном суде, им уже поступила апелляционная жалоба, которая на данный момент зарегистрирована в официальном порядке.
Кстати, до этого подобную жалобу подали и защитники сенатора Рауфа Арашукова. Она будет рассмотрена уже 7 февраля.
Напомним, отца и сына Арашуковых задержали 30 января. Рауль подозревается в создании ОПГ и хищении газа на 30 миллиардов рублей. А Рауф, по версии следователей, является заказчиком двух убийств и участником организованной преступной группы. Кроме того, ему вменяется давление на свидетеля.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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