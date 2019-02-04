2019-02-04T13:44:24+03:00
Происшествия

Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест

"Газовый король" подозревается в организации ОПГ и хищении газа на 30 млрд рублей
Алена БЕЛЯЕВА
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Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест. Как сообщили в Басманном суде, им уже поступила апелляционная жалоба, которая на данный момент зарегистрирована в официальном порядке.

Кстати, до этого подобную жалобу подали и защитники сенатора Рауфа Арашукова. Она будет рассмотрена уже 7 февраля.

Напомним, отца и сына Арашуковых задержали 30 января. Рауль подозревается в создании ОПГ и хищении газа на 30 миллиардов рублей. А Рауф, по версии следователей, является заказчиком двух убийств и участником организованной преступной группы. Кроме того, ему вменяется давление на свидетеля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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