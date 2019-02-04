2019-02-04T14:15:54+03:00
Общество

Более 650 лифтов заменят на Ставрополье

Работы начнутся в июле 2019 года
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье отремонтируют более 600 старых лифтов. Это стало возможным после внесения поправок в 30-летнюю программу капремонта. Как писала "Комсомольская правда на Северном Кавказе" ранее, регионы получили менять программы капремонта с учетом необходимости обновления отработавших нормативный срок подъемников только в прошлом году.

Теперь же в регионе начнется работа по замене лифтов, у которых срок эксплуатации уже подошел к концу. Особое внимание будет уделено подъемникам, отслужившим тридцать лет. Их в регионе - 662. Все их заменят в ближайшие два года за счет взносов на капремонт. Программа стартует уже в июле.

Кроме того, с этого же месяца вырастут и взносы за капремонт. В домах без лифта ставропольцы будут платить 8,63 рублей за квадрат, а жители домов с подъемниками - на рубль больше.

ИСТОЧНИК KP.RU

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