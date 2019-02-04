2019-02-04T15:35:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье ревнивец убил любимую из-за подозрений в измене

Преступник получил всего 6,5 лет колонии
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Предгорном районе Ставропольского края ревнивец убил свою девушку из-за беспочвенных подозрений в измене.

Кровавая расправа случилась в ночь на 9 июля 2018 года. Убайдулла Махиков пригласил красавицу-девушку на летнюю кухню. Он заподозрил даму в измене и решил устроить ей допрос с пристрастием. Скандал начал переходить все границы дозволенного из-за вспыльчивости мужчины. В какой-то момент распалившийся ревнивец схватил два ножа из набора, стоявшего на столе и убил девушку.

Следствию удалось установить все обстоятельства преступления. Дело передали в суд, согласившийся с приведёнными доводами. Махикова осудили на 6,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ставропольский край»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ставропольцы рискнули жизнью, чтобы спасти кота и попали на видео
Ставропольского судью приговорили к трем годам колонии за продажу мантии
Более 650 лифтов заменят на Ставрополье
Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест
На Ставрополье поймали 71-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал
В КБР торговка продала пенсионерке мёд за четверть миллиона рублей
«Третий Рим» подготовил для клиентов специальное предложение
На Ставрополье трое пострадали в тройной аварии
Банда ставропольцев кинула банки на 130 миллионов рублей
В Ессентуках появился цех для пап
На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Ставрополе хулиганы разбили стоявшую под балконом машину
В ДТП в Дагестане погиб сотрудник полиции
В Махачкале дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
Ставрополец погиб в пожаре в частном доме
12 пьяных водителей за ночь поймали полицейские в КБР
Чеченец просто так выстрелил пять раз в своего односельчанина из пистолета
Теплая рабочая неделя ожидается на Ставрополье
В Невинномысске грабитель не стал брать деньги и сбежал с продуктами
На Ставрополье газовщик украл деньги клиентов
В Ессентуках начали строить крупный спорткомплекс