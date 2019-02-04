На Ставрополье ревнивец убил любимую из-за подозрений в измене

СЕГОДНЯ 15:18 2019-02-04T15:35:17+03:00

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В Предгорном районе Ставропольского края ревнивец убил свою девушку из-за беспочвенных подозрений в измене.

Кровавая расправа случилась в ночь на 9 июля 2018 года. Убайдулла Махиков пригласил красавицу-девушку на летнюю кухню. Он заподозрил даму в измене и решил устроить ей допрос с пристрастием. Скандал начал переходить все границы дозволенного из-за вспыльчивости мужчины. В какой-то момент распалившийся ревнивец схватил два ножа из набора, стоявшего на столе и убил девушку.

Следствию удалось установить все обстоятельства преступления. Дело передали в суд, согласившийся с приведёнными доводами. Махикова осудили на 6,5 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU