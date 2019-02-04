2019-02-04T15:42:42+03:00
Происшествия

Ставропольского судью приговорили к трем годам колонии за продажу мантии

Первоначально Новикову вынесли условный приговор
Алена БЕЛЯЕВА
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На Ставрополье изменили приговор судье из Невинномысска Максиму Новикову. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого суда, 19 октября прошлого года преступник был признан виновным в попытке продать судейскую мантию за 4 миллиона рублей.

Экс-служитель Фемиды решил улучшить свое материальное положение и предложил знакомому искать для него желающих устроиться судьей. Новиков рассказал, что у него якобы есть связи в администрации президента России и поэтому он легко провернет трудоустройство.

Первый же клиент Новикова посчитал, что четыре миллиона рублей слишком большая цена за должность и отправился в ФСБ.

В итоге, бывший служитель Фемиды был задержан во время передачи денег.

Первоначально его приговорили к пяти годам лишения свободы условно и полумиллионному штрафу. Теперь суд изменил решение. Новиков проведет в колонии общего режима три года. Он уже заключен под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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