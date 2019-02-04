Ставропольцы рискнули жизнью, чтобы спасти кота и попали на видео
В Ставрополе несколько мужчин рискнули жизнью, чтобы спасти кота. Эпизод попал на видео и распространился по социальным сетям.
Инцидент произошёл в краевом центре 4 февраля. На проспекте Юности домашний кот попал в западню: через полуоткрытое окно усатый разбойник вылез на подоконник.Самостоятельно забраться обратно кот уже не смог. Заметив кричащего над пропастью бедолагу, прохожие и неравнодушные жители решили помочь пленнику.
Ради этого спасителям пришлось рискнуть здоровьем. С помощью лестницы, поддерживаемой из окна, один из смельчаков смог забраться повыше и, с помощью швабры, помог пушистому разбойнику забраться домой.
В Ставрополе мужчины рискнули жизнью, чтобы спасти кота.
ИСТОЧНИК KP.RU
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