2019-02-05T08:17:56+03:00
Происшествия

На Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадали два человека

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

4 февраля на территории Андроповского района, водитель «КАМАЗа», поворачивая налево и не закончив маневр остановился, в этот момент позади двигался автомобиль «Лада Гранта».

Водитель легковушки, пытаясь уйти от попутного столкновения, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ВАЗ». С переломом ребер, травмой головы и разрывом легкого в больницу был доставлен водитель «ВАЗ-21120», 45-летний житель Георгиевска.

С ним в автомобиле на заднем пассажирском сидении в детском автокресле находился 4-летний мальчик, который получил травму головы. Благодаря соблюдения правил перевозки ребенка, серьезных травм удалось избежать.

Водитель «Гранты» в ДТП не пострадал. За рулем «КАМАЗа» находился 49-летний житель Предгорного района, который в момент ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Сейчас проводится проверка, назначены экспертизы. Степень ответственности водителей устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Поющий мир» принес Ессентукам почти 20 призовых мест
На Ставрополье селянин погиб в пламени пожара
На Ставрополье построят тепличный комплекс в 60 гектаров
Ставропольцы рискнули жизнью, чтобы спасти кота и попали на видео
Ставропольского судью приговорили к трем годам колонии за продажу мантии
На Ставрополье ревнивец убил любимую из-за подозрений в измене
Более 650 лифтов заменят на Ставрополье
Адвокаты Рауля Арашукова обжаловали его арест
На Ставрополье поймали 71-летнего водителя, который насмерть сбил пешехода и сбежал
В КБР торговка продала пенсионерке мёд за четверть миллиона рублей
«Третий Рим» подготовил для клиентов специальное предложение
На Ставрополье трое пострадали в тройной аварии
Банда ставропольцев кинула банки на 130 миллионов рублей
В Ессентуках появился цех для пап
На Ставрополье в ДТП с грузовиком погибли два человека
В Ставрополе хулиганы разбили стоявшую под балконом машину
В ДТП в Дагестане погиб сотрудник полиции
В Махачкале дорожный конфликт закончился стрельбой из травмата
Ставрополец погиб в пожаре в частном доме
12 пьяных водителей за ночь поймали полицейские в КБР
Чеченец просто так выстрелил пять раз в своего односельчанина из пистолета
Теплая рабочая неделя ожидается на Ставрополье
В Невинномысске грабитель не стал брать деньги и сбежал с продуктами
На Ставрополье газовщик украл деньги клиентов
В Ессентуках начали строить крупный спорткомплекс