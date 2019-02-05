На Ставрополье в ДТП с грузовиком пострадали два человека

СЕГОДНЯ 08:17 2019-02-05T08:17:56+03:00

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4 февраля на территории Андроповского района, водитель «КАМАЗа», поворачивая налево и не закончив маневр остановился, в этот момент позади двигался автомобиль «Лада Гранта».

Водитель легковушки, пытаясь уйти от попутного столкновения, выехал на полосу встречного движения, где врезался в «ВАЗ». С переломом ребер, травмой головы и разрывом легкого в больницу был доставлен водитель «ВАЗ-21120», 45-летний житель Георгиевска.

С ним в автомобиле на заднем пассажирском сидении в детском автокресле находился 4-летний мальчик, который получил травму головы. Благодаря соблюдения правил перевозки ребенка, серьезных травм удалось избежать.

Водитель «Гранты» в ДТП не пострадал. За рулем «КАМАЗа» находился 49-летний житель Предгорного района, который в момент ДТП был трезв, злостным нарушителем ПДД не является. Сейчас проводится проверка, назначены экспертизы. Степень ответственности водителей устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU