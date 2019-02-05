2019-02-05T09:04:20+03:00
Общество

На Ставрополье построят тепличный комплекс в 60 гектаров

Он появится недалеко от Невинномысска
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Кочубеевском районе в 2020 году будет построен тепличный комплекс площадью 60,7 гектаров.

- Комплекс появится недалеко от Невинномысска, - сообщили в пресс-службе губернатора Ставропольского края. - Здесь будет веститсь высокотехнологичное выращивание овощей с применением капельного орошения, подкормки углекислым газом, а также других современных технологий.

Копмлекс должен увеличить экспортный потенциал Ставропольского края, а также обеспечить жителей Невинномысска экологически чистыми овощами в любое время года и создать около тысячи новых рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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