2019-02-05T10:25:33+03:00
Происшествия

На Ставрополье селянин погиб в пламени пожара

В момент возгорания погибший крепко спал
Андрей ЗОБОВ
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В Будённовском районе Ставрополья пожар унёс жизнь спящего селянина. Об инциденте «КП - Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по краю.

Пламя всыпыхнуло ранним утром 5 февраля в одном из частных домов в села Стародубское. В здании находился хозяин дома. Вероятнее всего, он спал. Когда прибывшие на место пожарные потушили огонь, на пепелище было найдено его тело.

Площадь пожара составила всего 14 квадратных метров. Дознаватели МЧС устанавливают причины возгорания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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